Тель-Авив, Израиль, 8 февраля, 2025, 13:36 — ИА Регнум. Три освобождённых из сектора Газа заложника прибыли на территорию Израиля в сопровождении военных. Об этом 8 февраля сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

IMAGO/Ali Hamad apaimages/Global Look Press

«Освобождённые граждане Ор Леви, Охад Бен Ами и Эли Шараби в сопровождении сил ЦАХАЛ и Общей службы безопасности (ШАБАК) недавно пересекли границу Государства Израиль», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Отмечается, что они направляются в пункт первоначального приёма, где встретятся со своими семьями.

Как ранее передавало ИА Регнум, палестинское движения ХАМАС 8 февраля освободило трёх израильских заложников. В обмен Израиль должен отпустить из тюрем 183 палестинских заключённых.

Соглашение о временном перемирии в секторе Газа было достигнуто 15 января. Оно должно быть осуществлено в три этапа. Первый — вывод войск ЦАХАЛ из Газы и освобождение ХАМАС 33 заложников. Второй — освобождение оставшихся израильских заключённых, постоянное прекращение огня. Третий этап предусматривает обмен телами погибших. Затем в секторе Газа начнутся восстановительные работы под контролем Египта, Катара и ООН.

Вечером 19 января Израиль освободил первых 90 палестинских заключённых в рамках соглашения с ХАМАС в обмен на освобождение трёх заложниц из сектора Газа.