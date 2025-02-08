Симферополь, 8 февраля, 2025, 13:47 — ИА Регнум. В Крыму займутся вопросом национализации имущества украинских олигархов и врагов России. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов 8 февраля.

Сергей Мальгавко/РИА Новости

Отмечается, что будут сформированы новые списки объектов под национализацию.

«Работа ведется. Продолжается борьба с нацистами в Крыму. Ни одного объекта врагов Крыма и России у нас не останется. Мы разберемся со всеми», — рассказал Константинов в беседе с «РИА Новости».

Он также добавил, что это не просто моральный долг властей полуострова, но и оказание реальной помощи экономике республики.

В декабре Константинов также заявлял, что в Крыму никому не позволят зарабатывать и одновременно спонсировать киевский режим.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре глава крымского парламента сообщил, что с 2022 года в регионе национализировали около 3,5 тыс. объектов украинских олигархов, что принесло доход в бюджет свыше 4,5 млрд рублей. Предприятия после этого продолжили функционировать и стали более эффективными, так как в них были устранены «серые схемы», уточнил Константинов.

В октябре 2023 года в Крыму в ходе аукциона также была продана национализированная квартира главы киевского режима Владимира Зеленского площадью 119,5 кв. м. Её купила за почти 44 млн рублей москвичка Ольга Липовецкая в личное пользование.