Вашингтон, 8 февраля, 2025, 13:52 — ИА Регнум. Глава Пентагона Пит Хегсет посетит Европу, чтобы призвать союзников Соединенных Штатов Америки к скорому завершению конфликта на Украине. Об этом сообщили на сайте оборонного ведомства США.

Po1 Alexander Kubitza/Dod/Global Look Press Глава Пентагона Пит Хегсет

Хегсет уточнил, что начнет разговор с союзниками на заседании контактной группы по ситуации на Украине, которая пройдет на базе Рамштайн в Брюсселе 12 февраля. Отмечается, что председательствовать на заседании будет Великобритания, а не Соединенные Штаты, как это было всегда.

«Хегсет обсудит с ними необходимость увеличения расходов союзников на оборону, усиления европейского лидерства и расширения возможностей оборонной промышленной базы по обе стороны Атлантики», — сказано в стенограмме ведомства, опубликованной на сайте 7 февраля.

В Пентагоне отметили, что министр обороны страны также собирается подтвердить стремление президента США Дональда Трампа к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине в самое ближайшее время. Помимо этого, Хегсет напомнит Европе о необходимости усиления поддержки Украине.

Хегсет вступил в должность главы Пентагона 25 января. Вице-президент США Джей Ди Вэнс отметил, что новый глава минобороны пользуется уважением американских военных из числа участников боевых действий.

Ранее, 23 января, Трамп допустил остановку финансирования НАТО со стороны американских властей, если ситуация с расходами не изменится. Он подчеркнул, что именно НАТО должно охранять США, а не наоборот.

31 января спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог говорил, что считает возможным добиться мира на Украине в течение ближайших 100 дней. Урегулирование конфликта отвечает интересам всего мира, добавил он.

Позже замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров уточнил, что 100-дневный американский план по Украине не учитывает позицию России. Он предусматривает продолжение накачки киевского режима оружием и не предполагает международного признания новых регионов РФ.

После этого, 6 февраля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что сейчас США много говорят об урегулировании конфликта, но при этом не предпринимают никаких конкретных действий. Она уточнила, что без чётких шагов руководства Штатов будет преждевременным говорить о переговорах.