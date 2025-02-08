Белград, 8 февраля, 2025, 13:20 — ИА Регнум. В Сербии налицо вмешательство извне или попытка запуска цветной революции с помощью протестов, проходящих с ноября 2024 года. Об этом 8 февраля заявил посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко.

Александар Джорович/РИА Новости

Он отметил, что очень многие из участников протеста — это те, кто близко к сердцу воспринял трагедию в городе Нови-Сад и на этой эмоциональной волне продолжает участие в акциях, не имея политической повестки.

«Очевидно и то, что <…> налицо вмешательство внешних факторов или попытка запуска цветной революции, эксплуатации трагедии и чувств людей», — приводит его слова «РИА Новости».

Как передавало ИА Регнум, президент Сербии Александр Вучич заявил, что иностранные спецслужбы пытаются разрушить страну изнутри за счёт массовых протестов.

Акции протеста в Сербии начались в конце 2024 года после трагического инцидента на вокзале в Нови-Саде, где 14 человек погибли при обрушении бетонного навеса. Участники протестов потребовали отставки ряда руководителей, включая мэра Нови-Сада Милана Джурича и премьер-министра страны Милоша Вучевича.

28 января на фоне непрекращающихся протестов Вучевич заявил об уходе в отставку, и весь кабинет министров перешёл в статус технического. Вучич тогда пообещал в течение 10 дней принять решение либо о созыве нового правительства, либо о проведении новых парламентских выборов.

Обозреватель ИА Регнум Богдан Киш отметил, что многотысячные митинги, которые лишь набирают обороты, не могут не пугать официальный Белград, тем более что у митингов нет конкретных организаторов, как нет требований выбрать один политический курс.