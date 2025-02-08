Минск, 8 февраля, 2025, 13:33 — ИА Регнум. Энергосистема Белоруссии после выхода стран Прибалтики продолжает стабильно работать. Об этом 8 февраля сообщило минэнерго республики.

Иван Руднев/РИА Новости

«Белорусская энергосистема продолжает синхронную работу с энергосистемой Российской Федерации в рамках Союзного государства», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Министерство подчеркнуло, что в Белоруссии заранее провели комплекс мер, чтобы повысить устойчивость энергосистемы и обеспечить жителей электричеством и теплом в необходимых объёмах.

Как передавало ИА Регнум, Литва, Латвия и Эстония 8 февраля вышли из энергокольца БРЭЛЛ с Россией и Белоруссией. Энергосистема Калининградской области работает в автономном режиме, её подготовили к этому режиму заранее. В регионе также с 2016 по 2020 годы построили Маяковскую, Талаховскую, Прегольскую и Приморскую ТЭС.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил, что в России приняли все необходимые меры, чтобы энергосистема страны продолжила бесперебойную работу после отключения Прибалтики от БРЭЛЛ. Литва, Латвия и Эстония заранее предупредили об этом решении.

Профессор таллинской Евроакадемии Леонид Карабешкин ранее заявил, что выход прибалтийских стран из БРЭЛЛ в первую очередь является политическим решением. Он также усомнился, что эти государства, отказавшись от российской электроэнергии, смогут обеспечить своим гражданам более выгодные условия.