Москва, 8 февраля, 2025, 13:25 — ИА Регнум. Командование Вооружённых сил Украины (ВСУ) отвело из-под Купянска Харьковской области примерно половину подразделений. Об этом 8 февраля заявил военный эксперт Андрей Марочко.

Vincenzo Circosta/Global Look Press

«Часть купянской группировки вооружённых формирований Украины была «переполовинена» и, скорее всего, отправлена на другие участки», — процитировал его ТАСС.

По информации Марочко, в самом Купянске украинское командование оставило столько подразделений, сколько нужно для сдерживания натиска российской армии на некоторое время. У ВСУ, кроме того, не осталось в этом районе сил и средств для контратак. В городе продолжаются позиционные бои.

Как передавало ИА Регнум, российские войска, продвигаясь в Харьковской области, 5 февраля освободили село Новомлынск. В тот же день подразделения ВС взяли под контроль село Барановка в Донецкой Народной Республике.

Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев отметил, что бойцы ВС РФ, освободив Новомлынск, расширили зону подконтрольной территории на правом берегу реки Оскол. Это способствует развитию наступления. Также российская артиллерия продолжает наносить удары по укрепрайонам и местам скопления личного состава противника в Купянском районе.