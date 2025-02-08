Ростов-на-Дону, 8 февраля, 2025, 12:54 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону в Первомайском районе, на территории которого после атаки украинских беспилотников пострадали многоквартирные дома, ввели режим чрезвычайной ситуации. Об этом 8 февраля заявил врио главы региона Юрий Слюсарь.

Наталья Селиверстова/РИА Новости

«На заседании комиссии по ЧС Ростова-на-Дону принято решение о введении режима ЧС в Первомайском районе города на территории многоквартирных домов, которые получили повреждения сегодня ночью», — сообщил Слюсарь.

В пострадавшем районе специалисты Следственного комитета РФ обследовали территорию. Газовые аварийные службы проверили состояние труб и другого газового оборудования в квартирах. Как отметил врио губернатора, теперь коммунальщики могут приступить к восстановительным работам.

Организован оперативный штаб по приёму заявлений от жителей, работает комиссия по оценке материального ущерба. Продолжается поквартирный обход домов. Слюсарь добавил, что всем пострадавшим окажут помощь.

Как сообщало ИА Регнум, ночью Ростов-на-Дону и Чертковский район Ростовской области подверглись атаке дронов ВСУ. В результате падения сбитых БПЛА 14 многоквартирных домов и административно-бытовые здания предприятия получили повреждения. Жителей пострадавших домов эвакуировали в пункт временного размещения, который оборудовали в лицее № 20.