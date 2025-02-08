Москва, 8 февраля, 2025, 13:21 — ИА Регнум. Завершился первый поток программы «Высшая школа управления в сфере культуры». Об этом 8 февраля рассказали в пресс-службе Министерства культуры России.

Пресс-служба Министерства культуры России

В обучении участвовали топ-управленцы в сфере культуры со всей страны. Программу реализуют совместно с Управлением президента РФ по общественным проектам и «Таврида. АРТ». Участники накапливали знания почти год, а в конце обучения презентовали совместный «дипломный» проект.

«Главная задача программы «Высшая школа управления в сфере культуры» — учить эффективному управлению, не только учитывая традиционные менеджерские инструменты, но и находя нестандартные решения, поскольку культура такой страны, как Россия, — это тонкая материя, это работа с наследием и формирование образа будущего. Программа даёт нам возможность создать крепкое профессиональное сообщество руководителей разных институций, разного опыта и даже мировоззрений», — рассказала министр культуры РФ Ольга Любимова.

Она уточнила, что с момента запуска проекта в прошлом году интерес к нему только растёт. На втором потоке почти в пять раз выросло количество заявок.

«Если раньше конкурс составлял почти восемь человек на место, то теперь это — 34 человека на место. Думаю, что мы придём к тому, что каждый культурный лидер будет стремиться попасть на программу», — подчеркнула министр.

Проект «Высшая школа управления в сфере культуры» запустили с целью создания эффективного механизма поиска, отбора, оценки и развития кадров, претендующих на ведущие управленческие позиции в сфере культуры, искусства и творческих индустрий.

«Проектируя программу, мы стремились к тому, чтобы она учила руководителей в культуре не просто реагировать на события и риски, но и управлять изменениями. Хотелось бы сказать, что в рамках программы мы сделали вещь, которой никогда не было в современной истории России, если говорить про сферу культуры. А именно, мы разработали ролевую модель компетенций управленца в сфере культуры. Она уже апробирована на первом потоке и показала свою эффективность», — пояснила Любимова.

Во время обучения участники научились талант-менеджменту, управлению кадровым потенциалом, продвижению проектов и инициатив в медиасреде. Поимо этого, управленцев познакомили со способами интеграции традиционных ценностей в культурный контекст. Всего за год восемь команд участников подали заявки на грант Президентского фонда культурных инициатив, четыре из них получили эти гранты.

Последний модуль прошёл в мастерской управления «Сенеж» с 4 по 7 февраля и завершил годовой цикл программы.

«Управленцы в сфере культуры находятся на передовой сохранения и преумножения духовного богатства нашей страны. Каждый день они ведут борьбу за то, чтобы традиционные ценности, заложенные в культурном коде России, оставались живыми и актуальными для будущих поколений. Именно они формируют культурную политику регионов и страны в целом, создавая условия для сохранения уникального исторического наследия и одновременно обеспечивая его адаптацию к современным реалиям», — отметил гендиректор президентской платформы «Россия — страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

За время работы программы 20 участников получили новые назначения в девяти регионах страны: в Москве, Санкт-Петербурге, Ярославской, Новосибирской, Челябинской и Вологодской областях, а также в Красноярском крае, Запорожской области и Республике Бурятия.

«Постоянный профессиональный рост — это условие, без которого невозможно быть эффективным управленцем. Поэтому мы благодарны создателям программы за возможность расти, развиваться, получать новые компетенции. Сейчас на финальном модуле в «Сенеже» мы смогли подвести итоги всей программы и доработать наш большой «дипломный» проект», — поделился директор Ростовского кремля Никита Аникин.

Ранее, в конце октября, стартовала новая обучающая программа для представителей муниципального сообщества «Школа муниципальных команд». Основная цель программы — усилить взаимодействие муниципалитетов, сделать так, чтобы они независимо от своих масштабов могли обмениваться успешным опытом. Ожидается, что в феврале 2025 года в «Сенеже» пройдет защита проектов, а в мае участники соберутся в мастерской для оценки реализованного проекта на жизнеспособность.