Москва, 8 февраля, 2025, 12:41 — ИА Регнум. У курьеров в Москве начали отбирать электровелосипеды из-за нарушения ограничений скорости или превышения допустимой мощности мотора. Об этом 8 февраля пишет РБК.

ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Полевая

Отмечается, что Госавтоинспекция начала проводить рейды для проверки мощности электровелосипедов. Эту информацию подтвердили в Межрегиональной ассоциации курьерских служб (МАКС) и пресс-службе сервисов доставки «Яндекса».

Плановые проверки проводятся во всех районах Москвы. В первую очередь сотрудники ГАИ обращают внимание на скорость, которая не должна превышать 25 км/ч, а также на мощность мотора колеса электровелосипеда.

«В случае, если проверяемое транспортное средство является мопедом, требующим прав категории «М», и если такого документа нет у курьера, то транспортное средство отправляется на экспертизу до выяснения всех обстоятельств», — рассказал президент МАКС Александр Митюков.

По его словам, с начала года на штрафстоянках скопились сотни электровелосипедов, изъятых у курьеров. Причём изымают, как правило, личные электровелосипеды, а не арендованные, которые обычно соответствуют требованиям.

Как передавало ИА Регнум, в июле 2024 года Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении штрафов за нарушения при управлении электросамокатами, велосипедами и другими средствами индивидуальной мобильности. По словам председателя Думы Вячеслава Володина, необходимость таких поправок назрела из-за многочисленных обращений с жалобами на лихачей на самокатах.

23 октября Центр организации дорожного движения (ЦОДД) сообщил, что в Москве число дорожно-транспортных происшествий с участием арендных электросамокатов снизилось почти вдвое. Изменения произошли в районе Третьего транспортного кольца и МКАД, где в середине лета в тестовом формате ввели дополнительное ограничение скорости на 5 км/ч.