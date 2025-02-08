Гонконг, Китай, 8 февраля, 2025, 13:00 — ИА Регнум. Украине придётся отказаться от ряда территорий, чтобы иметь возможность заключить мирное соглашение с Россией. Об этом заявила газета Asia Times (AT).

Miguel Candela/Global Look Press

По мнению издания, Киеву придётся отказаться от притязаний на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, подконтрольные России части Херсонской и Запорожской областей, а также покинуть Курскую область. Тогда будет возможно перемирие.

«Такое перемирие могло бы послужить основой для мирного соглашения, которое может оказаться долгосрочным, если оно будет встроено в обширную европейскую структуру безопасности», — говорится в материале, опубликованном 7 февраля.

Также издание назвало «устаревшими фантазиями» заявления президента США Дональда Трампа, что он собирается добиться мира на Украине «через силу», а также его угрозы ввести новые санкции. Оно напомнило, что новый американский лидер фактически повторяет тезисы своего предшественника Джо Байдена.

«Угроза принуждения посредством дополнительных санкций, что обсуждает Трамп, является пустышкой», — говорится в статье.

По мнению газеты, Трампу в качестве первого шага к урегулированию конфликта нужно гарантировать, что Украину не примут в НАТО. Тогда это будет стимулом для России начать переговоры.

Как передавало ИА Регнум, Трамп 7 февраля очередной раз назвал возможной встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Американский политик также заявил, что в случае его прихода к власти в 2016 году конфликт на Украине не начался бы.

При этом в Кремле неоднократно отмечали, что Вашингтон пока не совершал шагов для возобновления контактов с Москвой. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 7 февраля отметил, что Трамп делает много разных заявлений, которые потом опровергаются. Российский политик подчеркнул, что конфликт на Украине в любом случае нужно решать через переговоры, и призвал набраться терпения.

Путин 20 января напомнил о готовности Москвы к переговорам по разрешению украинского конфликта, подчеркнув, что целью должен быть долгосрочный мир, а не короткое перемирие. И диалог должен быть равноправный и основанный на взаимном уважении.