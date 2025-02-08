Нальчик, 8 февраля, 2025, 13:04 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии автобус столкнулся с тремя машинами, в результате ДТП пострадали четыре человека. Об этом 8 февраля сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Погибших нет, пострадали четыре человека», — уточнил собеседник телеканала.

Уточнятся, что пассажирский автобус ехал из Москвы в Назрань. ДТП произошло на 29-м километре дороги «Кавказ». Причины аварии пока неизвестны. Подробности о состоянии пострадавших и обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее, ночью 7 февраля, в Белгороде в результате ДТП со скорой помощью и BMW погибли два фельдшера. Ещё четверо человек получили травмы. Предварительно, водитель за рулём иномарки на пересечении проспекта Славы и улицы Попова проехал перекрёсток на красный свет и столкнулся с машиной медиков. В результате транспортные средства наехали на опору линии электропередачи и стену здания.