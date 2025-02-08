Берлин, 8 февраля, 2025, 12:10 — ИА Регнум. Еврокомиссия сможет отреагировать в течение нескольких часов в случае введения Соединёнными Штатами Америки пошлин на товары из Евросоюза. Об этом 8 февраля заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

Matthias Wehnert/Global Look Press Олаф Шольц

«Я делаю ставку на сотрудничество, а не на конфронтацию… Но в случае, если США всё же предпримут такие шаги, Европейская комиссия сможет отреагировать в течение нескольких часов», — заявил он в интервью RND.

По словам Шольца, глобализация выгодна Германии как стране с развитой промышленностью, ориентированной на экспорт, и такое положение дел должно сохраняться.

Он добавил, что выступает за то, чтобы страны Евросоюза держались вместе и ясно давали понять, что ЕС с его 450 млн жителей «силён и способен действовать».

Как передавало ИА Регнум, 7 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз будет защищать свои интересы в отношениях с США и готов твердо ответить, если администрация американского президента Дональда Трампа введёт пошлины на европейские товары.

В январе Трамп анонсировал введение импортных пошлин против товаров из Евросоюза. Своё решение он объяснил ужасным отношением европейцев к США. В частности, он подчеркнул, что в ЕС нет спроса на американские автомобили, сельхозпродукцию и другие товары.

В декабре Трамп также пригрозил, что страны ЕС столкнутся с повышением тарифов, если не нарастят закупки американских энергоресурсов. Дополнительно он упомянул возможность ввести пошлины в размере 10 или 20% как для враждебных, так и дружественных стран. Он пообещал путём введения таких мер не только снизить торговый дефицит США, но и ударить по европейской промышленности, заставив компании перенести своё производство на американскую территорию.

В ответ министр экономики и проблем климата ФРГ Роберт Хабек подчеркнул, что европейские страны готовы к введению ответных пошлин в отношении США. Он подчеркнул, что Вашингтону тоже есть что терять.