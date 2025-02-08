Вашингтон, 8 февраля, 2025, 13:01 — ИА Регнум. Суд временно заблокировал план президента США Дональда Трампа по роспуску сотрудников американского Агентства по международному развитию (USAID). Об этом 7 февраля заявило издание The Hill.

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Отмечается, что решение суда не даст администрации Белого дома до 14 февраля включительно отправить около 2,2 тыс. служащих в административный отпуск и вывезти их из стран, где они работают. Ещё порядка 500 человек, уже отстранённых от работы, суд постановил вернуть на места.

«Все сотрудники USAID, находящиеся в административном отпуске, а это, по оценкам правительства, около 500 человек, должны быть восстановлены до этой даты и получить «полный доступ» к электронной почте, платёжным системам и системам оповещения о безопасности», — говорится в материале.

Издание также сообщает, что предварительное слушание по делу назначено на 12 февраля.

Как передавало ИА Регнум, 3 февраля американский бизнесмен, глава департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илон Маск назвал USAID преступной организацией, которую пора ликвидировать. Он также обвинил организацию в финансировании разработок биологического оружия. Позднее глава DOGE анонсировал начало ликвидации USAID.

Кроме того, 6 февраля агентство Reuters отметило, что Трамп планирует сократить число сотрудников организации с 10 тыс. человек по всему миру до 294. Отмечается, что останутся лишь те, кто отвечает за критически важные функции, руководство и служащие по специально назначенным программам.

7 февраля военный эксперт, старший научный сотрудник Института Латинской Америки Российской академии наук Александр Степанов заявил, что USAID занималось изучением уязвимости населения стран СНГ к воздействию боевых патогенов. По его словам, в агентство входили зарубежные специалисты, «которые в рамках грантовых программ подключались к разработке биологического оружия».