Вашингтон, 8 февраля, 2025, 11:53 — ИА Регнум. Американский рэпер Канье Уэст 8 февраля заявил, что массовый постинг сообщений о нацизме, любви к Адольфу Гитлеру и нелюбви к евреям был социальным экспериментом.

Hubert Boesl/Global Look Press Канье Уэст

«Я победил. На протяжении 12 часов я писал практически всё, что хотел, и у меня всё ещё есть мой аккаунт. И, самое главное, мои миллиарды», — написал он в соцсети X (бывший Twitter), где ранее публиковал посты.

Он также поблагодарил всех, кто принял участие в его социальном эксперименте. Певец выразил «любовь ко всем рэперам, темнокожим женщинам, представителям ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ), в том числе геям-евреям, реперам-евреям-геям и сетевым троллям.

Отдельно рэпер поблагодарил самого владельца X, миллиардера Илона Маска и подчеркнул, что любит всех на планете, особенно полных женщин.

Ранее, 7 февраля, в аккаунте Уэста появился ряд постов, в которых он называл себя расистом и нацистом, признался в любви к Гитлеру. Также рэпер написал, что имеет власть над своей женой и не доверяет друзьям-евреям, которые используют чернокожих и ненавидят белую расу. Позднее посты были удалены.

В тот же день российский дизайнер Гоша Рубчинский прекратил сотрудничество с брендом Yeezy, принадлежащим Уэсту. Он подчеркнул, что продолжит развивать идеи выражения творческой свободы во всех её проявлениях. Дизайнер анонсировал перезапуск бренда «Гоша Рубчинский», назначенный на текущий год.

5 февраля певец признался, что долгое время страдает аутизмом. Сначала Уэсту поставили диагноз «биполярное расстройство». Но его жена Бьянка Цензори, ранее встречавшая людей с такой проблемой, не замечала признаков этого заболевания у мужа и убедила его ещё раз пройти обследование. Тогда музыкант узнал про аутизм и понял, что это сильно влияет на его поведение.