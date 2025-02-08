Москва, 8 февраля, 2025, 11:47 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать меры по блокировке преступных звонков с Украины и из других недружественных стран. Об этом сообщил сайт Кремля.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Разработать дополнительные меры по блокировке телефонных вызовов, осуществляемых с территорий Украины и других недружественных иностранных государств в преступных целях», — говорится в поручении.

Поручено также разработать другие меры, необходимые для защиты прав и законных россиян от преступных посягательств, совершаемых с использованием современных информационно-коммуникационных технологий.

Также правительство должно представить предложения о повышении уровня идентификации абонентских номеров, которые органы публичной власти и организации используют при взаимодействии с людьми. Необходимо рассмотреть вопрос о целесообразности отображения на пользовательском оборудовании абонентов сведений о принадлежности телефонных номеров органам публичной власти и организациям, отмечается.

Меры должны разработать правительство совместно с МВД и ФСБ. Срок выполнения поручения — 1 июля 2025 года. Ответственными назначен председатель правительства Михаил Мишустин, глава МВД Владимир Колокольцев и директор ФСБ Александр Бортников.

Как сообщало ИА Регнум, 85-летний генерал-лейтенант Генштаба ВС России в отставке передал около 19,5 млн рублей телефонным мошенникам. Первый звонок поступил от «оператора связи», попросившего данные мужчины якобы для перерегистрации его телефона. Затем позвонили «сотрудники спецслужб». Они убедили пенсионера, что часть денег с его счета переведены на финансирование ВСУ.

Источник ИА Регнум 7 февраля сообщил, что 67-летний профессор ведущих вузов страны НИУ ВШЭ и МГУ им. М. В Ломоносова отдал мошенникам 24 млн рублей. Деньги он получил, продав квартиру. Мошенники узнали об этом и запугали мужчину, убедив в том, что средства с его счета якобы переводят на Украину.