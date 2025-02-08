Москва, 8 февраля, 2025, 11:56 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров и Генеральной прокуратуре РФ принять меры по сохранению за военными, исполняющими долг в зонах проведения спецоперации и контртеррористической операции, права пользования жильём. Соответствующий документ опубликовали на сайте администрации президента.

Евгений Епанчинцев/ТАСС

«Правительству Российской Федерации совместно с Генеральной прокуратурой Российской Федерации принять меры по сохранению за военнослужащими, сотрудниками правоохранительных органов, военными пенсионерами, пенсионерами правоохранительных органов, исполняющими воинский долг в районах проведения специальной военной операции или контртеррористической операции, а также за членами их семей права пользования служебными жилыми помещениями», — говорится в документе от 7 февраля.

Путин установил срок выполнения указа до 1 июля 2025 года.

Ранее, 16 декабря, Путин назвал важнейшей задачей государства повышение социальных гарантий российским военнослужащим. Он добавил, что за последние годы в сфере поддержки военных уже многое сделано. Отмечается, что в 2024 году обеспечили жильём более 55 тыс. солдат, а в ближайшие три года на жилищные субсидии военнослужащим планируется направить ещё 113 млрд рублей.

Как передавало ИА Регнум, 11 ноября председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что молодые семьи участников СВО будут иметь приоритетное право на получение соцвыплат для покупки или строительства жилья.

23 ноября российский лидер подписал закон о списании до 10 млн рублей долгов по кредитам участникам СВО. Мера распространяется на участников спецоперации, которые заключили контракт с Минобороны России с 1 декабря 2024 года минимум на 12 месяцев. Кроме того, закон уточняет категории граждан, которых освобождают от уплаты исполнительского сбора. Теперь к ним относятся военнослужащие, добровольцы и другие участники СВО.