Новая Каховка, Херсонская область, 8 февраля, 2025, 12:10 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли массированный удар по Новой Каховке Херсонской области и повредили две линии электропередачи (ЛЭП). Об этом 8 февраля рассказал глава администрации городского округа Виталий Гура.

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Он уточнил, что в результате обстрелов ВСУ в городе повреждения также получили пять многоквартирных домов. В зданиях были выбиты окна, повреждены стены и крыши. Помимо этого, осколки попали в административное здание, хозяйственную постройку.

«Частичное аварийное отключение электроснабжения. Также повреждён один газопровод. Наложен бандаж, газоснабжение абонентов не нарушено», — уточнил он в своем Telegram-канале.

Глава городского округа подчеркнул, что жертв и пострадавших нет.

Ранее, 22 января, ВСУ нанесли удар по многоэтажному жилому дому в Новой Каховке Херсонской области. В результате обстрела пострадал один человек. Его незамедлительно госпитализировали в Каховскую центральную районную больницу.

Как передавало ИА Регнум, утром 20 января ВСУ нанесли удар кассетными боеприпасами по селу Бехтеры Херсонской области. Два взрыва прогремели рядом со школой. Погибли два человека, ещё 27 ранены.