Киев, 8 февраля, 2025, 12:12 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский соврал о потерях в рядах Вооружённых сил Украины (ВСУ), которые, по его словам, составили 45 тыс. человек. Об этом заявил депутат Верховной рады, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, Александр Дубинский.

IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE OFFIC/Global Look Press

Он отметил, что Зеленский не дружит ни с головой, ни с совестью, ни с калькулятором и привел статистику, согласно которой на Украине до начала спецоперации было 29 тыс. населенных пунктов, а после — осталось 23 тыс.

«Согласно заявлению — у нас 45 тыс. погибших. То есть на каждом кладбище в любом селе не больше двух могил украинских ребят. Но это же — <ложь>! И чтобы понять это, надо просто выйти на любое кладбище и увидеть, как оно усеяно могилами с флагами», — говорится в сообщении, опубликованном 6 февраля в Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, 5 февраля глава киевского режима в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану заявил, что с начала военного конфликта украинская армия потеряла 45,1 тыс. убитыми и около 390 тыс. ранеными. По его словам, некоторые бойцы после ранений возвращаются и продолжают принимать участие в боевых действиях.

30 января Минобороны РФ сообщило, что санитарные и невосполнимые потери живой силы украинской армии за последние полгода составили около 50 тыс. человек ежемесячно. Кроме того, максимальный показатель был зафиксирован в ноябре 2024 года, когда потери противника превысили 60 тыс. человек. В ведомстве также уточнили, что около 100 тыс. военных ВСУ пустились в бега.