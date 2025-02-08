Аляска, США, 8 февраля, 2025, 12:13 — ИА Регнум. Все 10 человек, которые находились на борту самолёта компании Bering Air, пропавшего 6 февраля с экранов радаров в небе над Аляской, погибли. Об этом 7 февраля сообщило агентство Associated Press, ссылаясь на Береговую охрану США.

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Причины крушения воздушного судна пока не называются. Уточняется, что на борту самолёта, летевшего из города Уналаклит в город Ном, были девять пассажиров и пилот.

«Трудно принять реальность нашей потери», — прокомментировала новость сенатор США Лиза Мурковски во время вечерней пресс-конференции.

Как передавало ИА Регнум, о пропаже самолёта стало известно днём 7 февраля. Сообщалось, что сначала добровольцы и спасательные службы вели наземные поиски самолёта, так как с воздуха невозможно искать из-за погоды и плохой видимости.

Ранее, 29 декабря, в аэропорту Муан в Южной Корее пассажирский самолёт, на борту которого находились 175 человек, врезался в стену ограждения при посадке. По предварительным данным, в результате инцидента погибли 23 человека.