Москва, 8 февраля, 2025, 11:19 — ИА Регнум. Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков выразил уверенность, что сборную России и национальные клубы допустят до международных соревнований в период его нового срока на должности.

Григорий Сысоев/РИА Новости Александр Дюков

2 февраля функционера переизбрали на пост главы РФС на четыре года.

«Конечно, я верю, что за мой новый четырехлетний срок российские клубы и сборные допустят до международных турниров», — процитировало его ТАСС.

Как сообщало ИА Регнум, весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборные России от соревнований.

Российские футболисты не смогли принять участие в играх 2022 года, чемпионате Европы — 2024, сборную также не допустили к квалификации отбора на чемпионат мира — 2026. Осенью 2022 года УЕФА отстранил российскую сборную от жеребьёвки отборочного раунда чемпионата Европы 2024 года. Кроме того, сборная РФ по футболу не будет участвовать в молодёжном чемпионате Европы 2027 года и в Олимпийских играх в 2028 году.

2 февраля директор департамента национальных ассоциаций УЕФА Зоран Лакович выразил надежду, что все российские спортсмены, включая сборную России по футболу и клубы, наконец вернутся к международным турнирам. Дюков отметил, что Лаковч — ответственный человек, и его слова стоит воспринимать серьёзно.