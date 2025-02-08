Донецк, 8 февраля, 2025, 12:17 — ИА Регнум. Российские солдаты спасли и выходили собаку в зоне проведения спецоперации. Об этом 7 февраля рассказал Telegram-канал SHOT со ссылкой на Народный фронт.

Илья Наймушин/РИА Новости

Отмечается, что российские операторы беспилотников несколько месяцев назад заметили паникующее животное и решили помочь. После спасения животное осталось с бойцами, передает канал.

«Парни забрали собаку себе, назвали ее Багирой и стали заботиться о новом члене команды. Собачка сильно привязалась к нашим защитникам и помогала им на передовой», — говорится в сообщении.

Также бойцы рассказали, что когда Багира заболела, им удалось собрать деньги на ее лечение, сейчас собака себя чувствует отлично.

Как передавало ИА Регнум, в августе замначальника учебного центра по военно-политической работе майор Сергей Дегтярёв рассказал, что служебных собак научили обнаруживать беспилотники в воздухе. Отмечается, что эти животные могут улавливать по звуку беспилотники с расстояния до 700 м.

4 марта 2024 года пёс по кличке Балбес ценой своей жизни спас солдат ВС РФ на херсонском направлении. Животное вцепилось зубами в украинский FPV-дрон и погибло, не дав атаковать российские позиции.