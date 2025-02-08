ДНР, 8 февраля, 2025, 13:32 — ИА Регнум. Дзержинск после освобождения снова стал настоящим русским городом. Такое мнение 7 февраля высказал глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

РИА Новости

Российские военные 7 февраля освободили Дзержинск (украинское название — Торецк).

«Уважаемые друзья, чем сегодня примечательный день, так это тем, что наконец-то освобождён Дзержинск. И теперь ни у кого не будет никакой путаницы — Торецк это или Дзержинск. Это теперь по-прежнему настоящий русский город Дзержинск», — заявил глава ДНР в Telegram-канале.

Площадь освобождённой плотной городской застройки составила более 50 кв. км. Помимо этого, ВС РФ удалось выбить Вооружённые силы Украины (ВСУ) из 11 населённых пунктов торецкой агломерации. Российская армия продвинулась в глубину обороны противника на 13 км. При этом, по данным силовиков, украинские военные перед тем, как отойти из Дзержинска, вели массовое дистанционное минирование в окрестностях города.

По словам представителя российских силовых структур, освобождение Дзержинска ускорит начало боёв за Константиновку. Кроме того, это позволит снизить огневое давление ВСУ на Горловку.