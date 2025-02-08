Вашингтон, 8 февраля, 2025, 10:47 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп назвал возможной двустороннюю встречу с российским коллегой Владимиром Путиным.

The Kremlin Moscow/Global Look Press

На встрече с премьер-министром Японии Сигэру Исибой в Вашингтоне он отметил, что всегда имел хорошие отношения с президентом России. На вопрос журналистов о возможном диалоге американский лидер заявил, что, вероятно, будет говорить с Путиным.

«Этого (конфликта на Украине. — Прим. ред.) бы никогда не случилось, если бы я был президентом [по итогам выборов в США в 2016 году]», — отметил Трамп, выразив сожаление, что кризис всё-таки наступил.

Как сообщало ИА Регнум, с момента вступления в должность президента США 20 января Трамп уже несколько раз выражал готовность к переговорам с российским лидером. 3 февраля он заявил о достижении значительного прогресса по урегулированию конфликта на Украине. Однако деталей он раскрывать не стал. Днём ранее он утверждал, что Вашингтон запланировал встречи с Москвой и Киевом в течение последних «очень напряжённых» дней.

При этом 7 февраля спецпосланник Трампа по Украине и России Кит Келлог отмели, что в Вашингтоне рассматривают возможное усиление ограничений против российского энергетического сектора. Он подчеркнул, что давление на Россию оказалось недостаточным: по шкале от 1 до 10 в зависимости от того, насколько болезненным может быть экономическое давление, он оценил его «на три балла».

О готовности России к переговорам регулярно заявлял сам Путин, отмечая, что Москва видит целью диалога по украинскому конфликту долгосрочный мир, а не короткое перемирие. Глава государства подчёркивал, что также при этом должны быть учтены законные интересы России.