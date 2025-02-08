Вашингтон, 8 февраля, 2025, 10:43 — ИА Регнум. Агентство Соединенных Штатов Америки по международному развитию (USAID) занималось изучением уязвимости населения стран постсоветского пространства к воздействию боевых патогенов. Такое мнение 7 февраля высказал военный эксперт, программный директор Академии политических наук, старший научный сотрудник Института Латинской Америки Российской академии наук Александр Степанов.

По мнению эксперта, USAID входит в разветвленную сетевую инфраструктуру, созданную, во-первых, для решения задач научно-технического плана. Он отметил, что в агентстве был отобран соответствующий кадровый резерв, в который, в частности, входили зарубежные специалисты, «которые могли бы в рамках грантовых программ подключаться к реализации проектов в сфере разработки биологического оружия».

«При этом данные проекты часто маскировались под благие гуманитарные задачи борьбы с различными инфекциями, регионально распространенными массовыми заболеваниями. На самом деле шло изучение потенциальных уязвимостей конкретных групп населения к воздействию тех или иных препаратов, в том числе высоковирулентных боевых патогенов. Данная работа была развернута практически на всём постсоветском пространстве», — уточнил Степанов в беседе с ТАСС.

Эксперт считает, что этим проектом вместе с USAID занимался Международный научно-технический центр, функционирующий в Казахстане и отдельных центральноазиатских республиках, добавил эксперт. Через его грантовые программы в программу активно вовлекали местных ученых для проведения исследований биологического оружия.

Ранее американский бизнесмен, руководитель нового ведомства по повышению эффективности управления властей США (DOGE) Илон Маск назвал USAID преступной организацией, для которой пришло время умереть. Он также обвинил агентство в финансировании разработок биологического оружия за счёт средств американских налогоплательщиков. Позднее Маск сообщил о начале ликвидации USAID. На сегодняшний день оно уже не подлежит восстановлению, отметил он.

2 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что USAID нужно реорганизовать таким образом, чтобы оно помогало самим США. По её словам, агентство, которое вмешивалось во внутренние дела суверенных государств, «сломалось».