Хельсинки, 8 февраля, 2025, 12:41 — ИА Регнум. На посту председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) власти Финляндии продвигают повестку, выгодную лишь одной группе стран. Об этом 8 февраля заявил посол РФ в Хельсинки Павел Кузнецов.

Kyrylo Chubotin/Global Look Press Элина Валтонен

«Первые шаги Финляндии в качестве председателя ОБСЕ вызывают серьёзные вопросы… Забыв, что ключевой задачей является забота о консенсусном принципе принятия решений и выполнение функций «честного брокера», содействующего поддержанию взаимоуважительного диалога между всеми странами-членами, финны с энтузиазмом принялись продвигать неконсенсусную повестку в интересах лишь одной группы государств-участников», — отметил он.

По словам Кузнецова, Финляндия стояла у истоков организации и должна была приложить все усилия для отстаивания основных принципов Хельсинкского заключительного акта 1975 года. Тем не менее государство на деле придерживается совершенно противоположной позиции.

«Во главу угла поставлена поддержка Украины, куда действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Элина Валтонен поспешила совершить свой первый визит в новом качестве. При этом какой-либо нацеленности финского председательства на конструктивное сотрудничество по продвижению объединительной повестки мы пока не наблюдаем», — рассказал дипломат в беседе с «РИА Новости».

Председательство Финляндии в ОБСЕ началось 1 января 2025 года.

Как передавало ИА Регнум, в июле 2024 годя Госдума на пленарном заседании приняла заявление о приостановке участия российской делегации в парламентской ассамблее (ПА) ОБСЕ. Отмечается, что неоднократные призывы к руководству ПА ОБСЕ и её членам вернуться к равноправному межпарламентскому диалогу остались без ответа.

В сентябре глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с председателем ОБСЕ указал на необходимость работы объединения в интересах всех стран, а не отдельных групп. В декабре он также отмечал, что не осталось сфер, где организация была бы полезной. В качестве примера он привёл отсутствие реакции со стороны объединения на действия Киева в отношении русского языка.