Берн, 8 февраля, 2025, 10:30 — ИА Регнум. Антироссийский курс, которого придерживается Швейцария, исключает возможность участия Берна в качестве посредника при обсуждении мирного урегулирования украинского конфликта. Об этом 8 февраля заявил посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин.

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Он напомнил, что с начала спецоперации швейцарские власти поддержали пакеты санкций Евросоюза против России и заморозили русские госактивы вместе с деньгами граждан РФ. Также страна продвигает создание международного трибунала для осуждения руководства России. Подобные действия отражают отсутствие нейтралитета, подчеркнул дипломат.

«Не видим места для «добрых услуг» Швейцарии при таком внешнеполитическом курсе Берна», — процитировало Гармонина ТАСС.

Он добавил, что Швейцария с выбранной позицией не может быть беспристрастным посредником в переговорах.

Как сообщало ИА Регнум, в январе президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер заявила о готовности страны взять на себя посредническую роль в урегулировании украинского кризиса. В беседе с главной киевского режима Владимиром Зеленским она заверила его, что Берн готов внести свой вклад в мирный процесс посредством добрых услуг Швейцарии.

В июле Швейцария расширила санкции против России, включив в список 69 физических и 47 юридических лиц. В него включили бизнесменов, сотрудников вооружённых сил и судебных органов, представителей СМИ.

Первая международная конференция по Украине, инициированная Киевом, прошла в этом году в Швейцарии 15–16 июня. Президент РФ Владимир Путин назвал эту ситуацию паноптикумом. По итогам встречи участники подписали документ, призывающий к соблюдению ядерной, продовольственной и гуманитарной безопасности.