Анталья, Турция, 8 февраля, 2025, 10:43 — ИА Регнум. В турецком городе Анталье российская туристка сорвалась со скалы при попытке сделать селфи и получила серьезную травму ноги. Об этом 7 февраля написал турецкий телеканал Habertürk.

Кадр из видео

«Русская девушка, упавшая со скалы в Анталье, получила травмы, 28-летняя Наиля Вохидова, которая хотела сфотографироваться на скалах в районе Муратпаша, потеряла равновесие и упала на камни», — говорится в сообщении.

По данным телеканала, полицию, пожарных и медиков вызвали очевидцы. Пострадавшую госпитализировали в ближайшую больницу.

В сентябре прошлого года во время поездки в китайскую провинцию Аньхой мужчина сорвался со скалы. Момент падения был запечатлён на 360-градусную камеру. Мужчина скользил вниз по склону, сырому из-за дождя, пока его падение не остановило дерево. Это и помогло ему спастись.

Ранее, в апреле, туристка из России сорвалась со смотровой площадки на краю скалы в Гагре и упала на шоссе с высоты 50 м. Её доставили в реанимацию, но спасти женщину не удалось.