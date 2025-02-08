Ижевск, 8 февраля, 2025, 10:01 — ИА Регнум. Заместитель министра здравоохранения Удмуртии задержана по делу о взятке в особо крупном размере. Об этом сообщили 8 февраля в региональном управлении Следственного комитета РФ.

Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Чиновницу задержали в рамках уголовного дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Ее противоправную деятельность сотрудники СК РФ выявили совместно с коллегами из ФСБ.

«По данным следствия, обвиняемая, ранее занимавшая должность главного врача городской клинической больницы №2, в 2021–2024 годах частями через посредника получила от представителя организации, оказывающей ритуальные услуги, взятку в виде денег в общей сумме 1,3 млн рублей», — сообщили в ведомстве.

В обмен на полученные деньги она помогла этой организации заключить договор на транспортировку тел умерших из горбольницы №2. Ритуальщики за счет этого получали информацию о смертях граждан и в дальнейшем предлагали услуги родственникам умерших.

Кроме того, уголовное дело по факту посредничества во взяточничестве в особо крупном размере возбудили против 59-летней посредницы, которая является знакомой замминистра здравоохранения региона. У обеих женщин по месту жительства и работы прошли обыски.

Как сообщало ИА Регнум, в подмосковном Серпухове в конце января задержали бывшего сотрудника администрации по подозрению в получении взятки в размере 5 млн рублей. Находясь на посту заместителя главы городского округа, мужчина в период с 2023 по 2024 год регулярно брал взятки у индивидуальных предпринимателей. За это он беспрепятственно принимал от бизнесменов работы и оказывал им покровительство при исполнении контрактов. Также в рамках уголовного дела задержали трех сообщников экс-чиновника.