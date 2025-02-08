Кишинёв, 8 февраля, 2025, 08:56 — ИА Регнум. Если Приднестровье не выполнит требований Европейского союза, то не получит нового пакета помощи Брюсселя. Об этом 8 февраля заявил журналистам премьер-министр Молдавии Дорин Речан.

Артем Кулекин/РИА Новости

«После 10 февраля они или принимают следующий этап помощи ЕС, но для этого должны выполнить условия, о которых говорилось ранее, а если не принимают и не выполняют условия, то должны будут искать сами по себе решения», — заявил Речан.

Он добавил, что Евросоюз требует от Приднестровья привести тарифы на энергоресурсы для населения к рыночным ценам, а также исключить из программы поддержки ЕС энергоемкую промышленность и крупных экспортеров.

Хотя Приднестровье и может самостоятельно закупать газ на рынках, но финансовые транзакции будут отслеживаться на предмет соответствия молдавскому и международному законодательству, заявил премьер-министр Молдавии. Он не исключил, что в Приднестровье снова может начаться отключение электричества и региону придется вернуться к жесткой экономии.

Как сообщало ИА Регнум, 4 февраля еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос заявила, что Брюссель готов помочь Приднестровью в преодолении энергетического кризиса. Евросоюз согласен выделить Тирасполю еще €60 млн, если приднестровская сторона выполнит требования Брюсселя в области прав человека. Финансовая помощь будет идти через Кишинёв.

Ранее Евросоюз выделил Приднестровью €20 млн на восстановление подачи тепла и электроэнергии. Она рассчитана на 10-дневный срок. Президент Приднестровья Вадим Красносельский сообщил, что Тирасполь также ведет с РФ и Венгрией переговоры о кредитовании и долгосрочных поставках газа.