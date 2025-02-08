Москва, 8 февраля, 2025, 08:30 — ИА Регнум. Житель Московской области Артем Чернов на суде сознался в организации четырех диверсий в 2023 году в интересах ГУР Украины. Об этом 8 февраля сообщили в Московском областном суде.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В ходе следствия он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, выдав российским правоохранительным органам всех исполнителей диверсий. Некоторые из фигурантов уголовного дела задержаны или арестованы. Несколько человек находятся в розыске.

Чернов обвиняется в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 281.1 УК РФ («Содействие диверсионной деятельности — организация, руководство, организация финансирования диверсий») и ст. 275 УК РФ («Госизмена в пользу иностранного государства»).

На суде он полностью признал вину и рассказал, что отрицательно относился к СВО, когда совершал преступления в интересах Киева. Мужчина, который работал упаковщиком в магазине, не только желал поражения российской армии, но и хотел на этом заработать. Связь с украинской разведкой россиянин инициировал сам. Сейчас он раскаивается. В ходе судебного заседания мужчина рассказал, что его отношение к спецоперации изменилось.

После показаний Чернова в суде прокуратура попросила объявить перерыв для анализа исполнения подсудимым досудебного соглашения. Следующее заседание по делу Чернова состоится 28 февраля. Обвиняемому продлили меру пресечения в виде ареста, сообщил ТАСС.

Как сообщало ИА Регнум, в Подмосковье в конце января задержали россиянина, совершившего по заданию Службы безопасности Украины серию диверсионно-террористических актов в 2023 и 2024 годах. Кураторы обучили его мерам конспирации и способам изготовления самодельных зажигательных устройств. Используя приобретенные навыки, россиянин совершил поджоги находящегося на ремонте военного тягача, железнодорожного релейного шкафа, вышки сотовой связи и склада коммерческого предприятия, производящего продукцию для Минобороны.