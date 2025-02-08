Москва, 8 февраля, 2025, 08:03 — ИА Регнум. Министерство обороны России подало судебный иск в отношении ОАО «Российские железные дороги» и намерено взыскать более 5,5 миллиона рублей. Информация размещена в картотеке арбитражных дел.

Pogiba Aleksandra/Global Look Press

Исковое заявление подано в Арбитражный суд города Москвы 4 февраля. Истцом выступает Министерство обороны Российской Федерации, ответчиком — ОАО «Российские железные дороги». Сумма исковых требований составляет 5 515 579,32 рубля.

Детали претензий оборонного ведомства к перевозчику не раскрываются. Статус принятия искового заявления к производству Арбитражным судом Москвы не уточняется.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Министерство обороны России подало иск в Арбитражный суд Москвы к Военно-строительной компании (ВСК) на общую сумму более 4 млрд рублей.

За десять месяцев 2024 года общая сумма исков Минобороны России о взыскании денег с ВСК превысила 13,8 млрд рублей. Российское военное ведомство и компания судятся из-за выявленного завышения стоимости работ по госконтракту.