Вашингтон, 8 февраля, 2025, 08:00 — ИА Регнум. Россия по-прежнему открыта к выстраиванию конструктивных отношений с США и выступает за мирное сосуществование, заявил временный поверенный в делах РФ в США Александр Ким.

Алексей Витвицкий/РИА Новости

«Российская Федерация остаётся открытой для выстраивания конструктивных отношений и объединительной повестки дня со всеми государствами, включая США. Убеждены в необходимости вовлечения максимального числа стран в поиск решений глобальных проблем, являющихся трансграничными по своей природе», — отметил Ким на торжественном вечере в посольстве по случаю предстоящего Дня дипломатического работника.

Он добавил, что Россия выступает за мирное сосуществование, основанное на равенстве ценностных систем и моделей развития. Вместе с этим дипломат напомнил, что Россия и США не раз объединялись за историю в критические моменты.

«Мы надеемся, что это наследие партнёрства не будет предано забвению», — добавил Ким.

Как передавало ИА Регнум, 5 февраля замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что администрация президента США Дональда Трампадолжна сделать первый шаг для нормализации отношений с Россией. Как отметил замглавы внешнеполитического ведомства, Россия сумела выстоять и вернуть своё законное место в мировой геополитике, несмотря на попытки администрации экс-президента Джо Байдена нанести Москве стратегическое поражение. При этом, добавил Рябков, Россия готова договариваться в режиме жёсткого торга с учётом реалий «на земле» и своих национальных интересов, предопределённых историей и географией.

5 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в последнее время контакты России с США по линии отдельных ведомств стали интенсивнее. Так он прокомментировал заявления Трампа о продвижении в вопросе переговоров с Россией и Украиной по урегулированию конфликта между странами. Американский лидер охарактеризовал контакты как «очень хорошие» и, затронув тему потенциальных договорённостей, отметил, что результат, по всей вероятности, «превзойдёт все ожидания».

7 ноября президент России Владимир Путин заявил, что у него складывались нормальные отношения с мировыми лидерами, в том числе с президентами США. 22 декабря он отметил, что отношения России и США могут улучшиться, если такое желание есть.