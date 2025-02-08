В ночь на 8 февраля над четырьмя регионами России уничтожены 36 украинских беспилотников, сообщило Минобороны. Больше всего дронов (18) дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Ростовской областью. Ещё 11 БПЛА перехвачены над территорией Волгоградской области, пять — над Белгородской и два — над Краснодарским краем. Таким известием ознаменован новый, 1080-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

Иван Шилов ИА Регнум Дрон, ВСУ

Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил некоторые подробности о вражеской атаке на регион. По его словам, в результате падения обломков дронов не обошлось без повреждений легковых автомобилей и остекления в домах, в том числе, в Ростове-на-Дону и Чертковском районе.

По уточненной на 06:30 местного времени информации, в Ростове повреждены окна и оконные рамы в 14 многоквартирных жилых домах.

«На месте работают расчеты спасателей, прибыли также автобусы для обогрева эвакуированных жителей. Для развертывания пункта временного размещения и питания людей подготовлен лицей № 20 имени В. П. Поляничко», — пояснил Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

В Краснодарском крае целью Вооруженных сил Украины (ВСУ) стали гражданские объекты в Славянском районе. В пяти домах есть повреждения кровли, разбиты окна. По предварительной информации, пострадавших нет, отмечал губернатор Вениамин Кондратьев.

Нефтеперегонная станция подверглась атаке украинских беспилотников в Волгоградской области, сообщил 8 февраля глава региона Андрей Бочаров.

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