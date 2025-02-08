Вологда, 8 февраля, 2025, 07:51 — ИА Регнум. Нефтеперегонная станция подверглась атаке украинских беспилотников в Волгоградской области. Об этом утром 8 февраля сообщил глава региона Андрей Бочаров.

«Сегодня ночью, 8 февраля, дежурными средствами ПВО Министерства обороны РФ на территории Волгоградской области была отражена атака БПЛА на нефтеперегонную станцию в Кумылженском районе», — приводит слова Бочарова администрация региона в Telegram-канале.

Отмечается, что пожарные и спасатели оперативно прибыли на место атаки. При падении обломков возгорания не произошло, уточнил Бочаров. Пострадавших и повреждений жилых объектов нет.

Как передавало ИА Регнум, утром 8 февраля Минобороны РФ проинформировало, что средства ПВО за ночь уничтожили 36 беспилотников: 18 БПЛА были подавлены над Ростовской областью, 11 БПЛА сбиты над Волгоградской областью, пять — над Белгородской областью и ещё два беспилотника ВСУ перехвачены и уничтожены над Краснодарским краем.

В ночь на 8 февраля Ростов-на-Дону и Чертковский район Ростовской области подверглись атаке украинских беспилотников. В результате атаки повреждения получили 14 многоквартирных домов. Кроме того, в результате атаки повреждения получили административно-бытовые здания предприятия. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Администрация города проведёт внеплановое заседание комиссии по ЧС.

Помимо этого, в пяти домах в Славянском районе Краснодарского края в результате ночной атаки БПЛА повреждены кровли и разбиты окна при падении обломков сбитых украинских беспилотников. Пострадавших в результате падения обломков, предварительно, нет. Глава региона Вениамин Кондратьев поручил главе Славянского района оперативно восстановить имущество жителям пострадавших домов.