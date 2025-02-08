Вашингтон, 8 февраля, 2025, 07:35 — ИА Регнум. Остановка сердца названа непосредственной причиной смерти американского режиссёра и сценариста Дэвида Линча. Об этом 7 февраля сообщил таблоид TMZ со ссылкой на свидетельство о смерти.

В документе уточняется, что Линча страдал от хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ). В результате этой болезни возникает поражение мелких бронхов (воздухоносных путей), просвет бронхов сужается и это приводит к нарушению дыхания. Заболевший ХОБЛ человек ощущает постоянную нехватку воздуха, у него наблюдается хронический кашель.

Кроме того, как существенный фактор указано обезвоживание.

Как напоминает таблоид, Линч в 2024 году рассказывал, что у него диагностировали эмфизему лёгких, из-за которой он не мог выйти из дома. Болезнь возникла, по словам режиссёра, после долгих лет курения, к которому он пристрастился в восемь лет.

Ранее ИА Регнум сообщало, что американский кинорежиссёр и сценарист Дэвид Линч скончался в возрасте 78 лет в Лос-Анджелесе. Смерть Линча подтвердила его семья.

В числе самых известных работ режиссёра сериал «Твин Пикс», нарушивший в 1990-х все каноны теледраматургии, а также фильмы «Голова-ластик», «Дюна», «Синий бархат», «Дикие сердцем», «Шоссе в никуда», «Малхолланд Драйв», «Внутренняя империя».

Помимо кинематографа, Линч также занимался живописью и фотографией. Кроме того, в нескольких фильмах он принял участие в качестве актёра.

20 января Дэвиду Линчу бы исполнилось 79 лет.