За ночь над российскими регионами сбили 36 украинских беспилотников
Москва, 8 февраля, 2025, 07:24 — ИА Регнум. В ночь на 8 февраля дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) Вооружённых сил РФ сбили 36 украинских беспилотников. Об этом проинформировало Министерство обороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.
Там уточнили, что 18 беспилотников были подавлены над Ростовской областью, 11 БПЛА сбиты над Волгоградской областью, пять — над Белгородской областью и ещё два беспилотника ВСУ перехвачены и уничтожены над Краснодарским краем.
Как передавало ИА Регнум, утром 8 февраля врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что Ростов-на-Дону и Чертковский район Ростовской области подверглись атаке украинских беспилотников. В результате атаки повреждения получили 14 многоквартирных домов. Кроме того, в результате атаки повреждения получили административно-бытовые здания предприятия. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет, уточнил врио главы региона. Администрации города проведёт внеплановое заседание комиссии по ЧС. В свою очередь муниципальные комиссии начнут фиксировать ущерб в этот день, отметил Слюсарь.
Помимо этого, утром 8 февраля губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в пяти домах в Славянском районе Краснодарского края повреждены кровли и разбиты окна при падении обломков сбитых украинских беспилотников. По данным главы края, пострадавших в результате падения обломков, предварительно, нет. Кондратьев поручил главе Славянского района оперативно восстановить имущество жителям пострадавших домов.