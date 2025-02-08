Москва, 8 февраля, 2025, 07:24 — ИА Регнум. В ночь на 8 февраля дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) Вооружённых сил РФ сбили 36 украинских беспилотников. Об этом проинформировало Министерство обороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум Российское ПВО

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

Там уточнили, что 18 беспилотников были подавлены над Ростовской областью, 11 БПЛА сбиты над Волгоградской областью, пять — над Белгородской областью и ещё два беспилотника ВСУ перехвачены и уничтожены над Краснодарским краем.

Как передавало ИА Регнум, утром 8 февраля врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что Ростов-на-Дону и Чертковский район Ростовской области подверглись атаке украинских беспилотников. В результате атаки повреждения получили 14 многоквартирных домов. Кроме того, в результате атаки повреждения получили административно-бытовые здания предприятия. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет, уточнил врио главы региона. Администрации города проведёт внеплановое заседание комиссии по ЧС. В свою очередь муниципальные комиссии начнут фиксировать ущерб в этот день, отметил Слюсарь.

Помимо этого, утром 8 февраля губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в пяти домах в Славянском районе Краснодарского края повреждены кровли и разбиты окна при падении обломков сбитых украинских беспилотников. По данным главы края, пострадавших в результате падения обломков, предварительно, нет. Кондратьев поручил главе Славянского района оперативно восстановить имущество жителям пострадавших домов.