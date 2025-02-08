Киев, 8 февраля, 2025, 07:10 — ИА Регнум. «Черную метку» главе киевского режима Владимиру Зеленскому вручат 20-го февраля, в день предполагаемого визита в Киев спецпредставителя президента США Дональда Трампа по Украине Кита Келлога. Соответствующее заявление сделал внефракционный депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

«Черная метка для Зе — 20 февраля. Как я говорил ранее, по нему вопрос закрыт. А сейчас мы свидетели, как выстраивается это процесс. Если еще месяц назад я знал, что черную метку привезут в апреле–мае, то сегодня это уже конец февраля. Процесс значительно ускорился», — пояснил Дмитрук.

По мнению депутата, Зеленский выдвинет встречные требования в ответ на требование США о необходимости проведения выборов на Украине. Глава киевского режима потребует не просто безопасности для себя, но активного участия в жизни страны и проведения выборов под его контролем, а это, по словам депутата, означает «выборы без выбора».

Дмитрук предупреждает, что США не пойдут на условия Зеленского, так как на Украине для американцев «все враги» и «выборы без выбора» их не устроят.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как заявил президент США Дональд Трамп, он планирует провести встречу с главой киевского режима Зеленским. Встреча, по словам Трампа, вероятно, состоится на будущей неделе.

2 февраля Трамп заявил, что Вашингтон запланировал встречи с представителями Москвы и Киева в течение последних «очень напряжённых» дней. По его словам, дискуссии на эту тему проходят «довольно успешно».

31 января спецпосланник США по Украине Кит Келлог заявил, что быстрое завершение конфликта отвечает интересам всего мира, в том числе США.

В свою очередь агентство Reuters написало, что Трамп и его администрация обсуждают способы убедить киевский режим провести президентские выборы, победитель которых занялся бы подготовкой мирного соглашения с Россией.

Президент России Владимир Путин 28 января отметил, что из-за своей нелегитимности Зеленский не может подписывать никаких договорённостей, в частности, не может отменить свой собственный указ о запрете на переговоры с Россией. Тем не менее при желании из ситуации можно найти выход, подчеркнул российский лидер.