Ростов-на-Дону, 8 февраля, 2025, 07:08 — ИА Регнум. В результате атаки украинских беспилотников в Ростове-на-Дону повреждения получили 14 многоквартирных домов. Об этом утром 8 февраля сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

Иван Шилов ИА Регнум

«В Ростове-на-Дону повреждены окна и оконные рамы в 14 многоквартирных жилых домах. На месте работают расчёты спасателей, прибыли также автобусы для обогрева эвакуированных жителей», — написал Слюсарь в Telegram-канале.

Врио губернатора также сообщил, что в лицее № 20 имени В. П. Поляничко оборудовали пункт временного размещения и питания. В светлое время суток начнутся восстановительные работы.

«Газовики займутся заменой поврежденной газовой трубы в одном из домов, коммунальные службы временно закроют пленкой поврежденные оконные проёмы — до момента их замены на новые», — уточнил врио главы области.

Кроме этого, запланировано внеплановое заседание комиссии администрации города по ЧС. В свою очередь муниципальные комиссии начнут фиксировать ущерб в этот день.

Как передавало ИА Регнум, ранее Слюсарь сообщил, что Ростов-на-Дону и Чертковский район Ростовской области подверглись атаке украинских беспилотников. В результате падения беспилотников, подавленных средствами радиоэлектронной борьбы, а также их обломков повреждения получили объекты на земле. В некоторых домах выбило стёкла. Повреждения также получили и припаркованные возле домов легковушки. Кроме того, в результате атаки повреждения получили административно-бытовые здания предприятия. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет, сообщил Слюсарь.

Утром 8 февраля губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в пяти домах в Славянском районе Краснодарского края повреждены кровли и разбиты окна при падении обломков сбитых украинских беспилотников. По данным главы края, пострадавших в результате падения обломков, предварительно, нет. Кондратьев поручил главе Славянского района оперативно восстановить имущество жителям пострадавших домов.