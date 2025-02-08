Славянский район, Краснодарский край, 8 февраля, 2025, 06:47 — ИА Регнум. В пяти домах в Славянском районе Краснодарского края повреждены кровли и разбиты окна при падении обломков сбитых украинских беспилотников. Об этом утром 8 февраля сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

«Очередная беспилотная атака со стороны преступного киевского режима. Целью были гражданские объекты в Славянском районе. К сожалению, при падении обломков БПЛА в пяти домах есть повреждения кровли, разбиты окна», — написал Кондратьев в Telegram-канале.

По данным главы края, пострадавших в результате падения обломков, предварительно, нет. В данный момент на месте работают оперативные службы. Кондратьев поручил главе Славянского района Роману Синяговскому оперативно восстановить имущество жителям пострадавших домов.

Как передавало ИА Регнум, врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь утром 8 февраля сообщил, что Ростов-на-Дону и Чертковский район Ростовской области подверглись атаке украинских беспилотников.В результате падения беспилотников, подавленных средствами радиоэлектронной борьбы, а также их обломков повреждения получили объекты на земле. В некоторых домах выбило стёкла. Повреждения также получили и припаркованные возле домов легковушки. Кроме того, в результате атаки повреждения получили административно-бытовые здания предприятия. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет, сообщил Слюсарь.

Вечером 7 февраля Минобороны проинформировало об уничтожении трёх украинских беспилотников над Белгородской областью. Региональные власти о пострадавших и разрушениях на земле на данный момент не сообщали.