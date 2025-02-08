Пхукет, Таиланд, 8 февраля, 2025, 06:22 — ИА Регнум. Трёх граждан России задержала полиция таиландской провинции Пхукет за работу в детских садах без соответствующего разрешения. Об этом 7 февраля сообщили в отчёте по итогам рейда местные правоохранительные органы.

Highway Patrol Images Полиция Таиланда

Сотрудники полиции Таиланда провели проверки по спортивным клубам и дошкольным образовательным учреждениям на курортном острове Пхукет в одноименной провинции. В ходе проверки, кроме троих граждан РФ, задержаны белорус, казахстанец и подданные Таиланда за нелегальную предпринимательскую деятельность в сфере образования.

По законодательству Таиланда, нарушение иностранцами трудового кодекса грозит им штрафом либо депортацией из страны с запретом на въезд. В королевстве существует перечень профессий, заниматься которыми разрешено только подданным. В частности, иностранным гражданам запрещено работать экскурсоводами, парикмахерами, делать тайский массаж или заниматься огранкой драгоценных камней.

Специальное разрешение у местных властей иностранцам нужно получить для выполнения даже простой технической работы, требующей применения физической силы.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Таиланде полиция пресекла незаконную деятельность иностранцев, которые организовали на острове Панган в южной провинции Сураттхани частный детский сад под названием Coolscool.

Среди задержанных были пятеро граждан России. Четверо работников детсада работали без соответствующего разрешения, ещё одного гражданина России обвинили в управлении нелегальным бизнесом, связанным с оказанием услуг по присмотру и уходу за детьми.

В середине сентября прошлого года стало известно о задержании туристической полицией на острове Панган в Таиланде двоих россиян. Их обвинили в нелегальной работе.

Ещё четверых россиян задержали на одной из вилл на острове Пхукет в Таиланде в январе 2024 года. В момент задержания они играли в покер. Мужчин заподозрили в участии в азартных играх.