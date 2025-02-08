Москва, 8 февраля, 2025, 06:18 — ИА Регнум. Командир расчёта беспилотников «Молния» с позывным Сурикат рассказал об опыте использования дрона на курском направлении. Видео с бойцом опубликовало Министерство обороны РФ 8 февраля в Telegram-канале.

Минобороны РФ/Кадр из видео

По его словам, у него не было изначального проходить обучение именно на применение БПЛА «Молния», но судьба расставила все на свои места.

«Обучение я прошёл сначала на FPV коптерного типа в Туле. Потом предложили отучиться на «Молнию», ну и началось: сначала Соледар, потом Бахмут и теперь Курск», - рассказал Сурикат.

Он добавил, что в приоритете расчёта - танки, РСЗО, бронетранспортёры и другая тяжёлая техника Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Как передавало ИА Регнум, днём ранее Минобороны РФ опубликовало видеообращение российского бойца с позывным Пушка. Командир танка Т-80, рассказал, что решил подписать контракт с ВС РФ и отправиться в зону спецоперации ради светлого будущего своих детей. Дома командира танка ждут жена и двое сыновей, которые полностью поддерживают отца. Военный также обратился к своим товарищам, пожелав всем чистого неба и победы и вернуться домой живыми, здоровыми и невредимыми.

В конце декабря издание Politico написало, что российские войска при ударах по объектам на территории Украины начали использовать беспилотники с искусственным интеллектом.

Командир российского подразделения БПЛА с позывным Печорин в октябре рассказал, что у них есть новый беспилотник «Молния», система наблюдения, которого оснащена ИИ. Этот тип вооружения уже использовали при освобождении Красногоровки и двух посёлков.