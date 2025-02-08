Лондон, 8 февраля, 2025, 05:39 — ИА Регнум. В образцах снега в Антарктиде обнаружены частицы микропластика. Об этом сообщает газета The Daily Mail.

IMAGO/Sascha Steinach/Global Look Press

Отмечается, что частицы обнаружила Британская антарктическая служба возле научных баз.

«Причиной этого может быть верхняя одежда или веревки и флаги, которые используются для обозначения безопасных маршрутов в лагере и вокруг него», — пояснила изданию эколог Клара Манно.

Данное открытие обеспокоило экологов и учёных, так как на континенте действуют относительно строгие правила ввоза материалов, что говорит о том, что загрязнением микропластинка подвергаются самые отдалённые места планеты.

Как передавало ИА Регнум, в январе агентство Bloomberg написало, что химики из Колумбийского университета выявили содержание опасного для здоровья нанопластика в бутылках питьевой воды. Специалисты впервые смогли установить уровень содержания в воде нанопластика — частиц длиной менее 1 микрометра. По данным исследования, в литровой бутылке воды содержится в среднем около 240 000 фрагментов пластика, критически опасных для здоровья человека.

Нанопластик представляет собой большую угрозу для здоровья человека, чем микропластик, потому что его частицы достаточно малы, чтобы проникать в клетки человека, попадать в кровоток и воздействовать на органы. Более того, нанопластик может проникать через плаценту в тела нерожденных детей. Учёные давно подозревали присутствие опасных частиц в бутилированной воде, но им не хватало технологии для их идентификации.

В октябре 2023 года студент гимназии «Сколково» Юрий Мельников вместе с учителем биологии Антоном Фрыкиным придумал, как использовать моль для переработки пластика. Мельников начал исследовать свойства восковых огнёвок — насекомых, которые могут питаться пластиком. Насекомые также могут поглощать полиэтилен, перерабатывая его в этиленгликоль (спирт).