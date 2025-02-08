Пхеньян, 8 февраля, 2025, 05:35 — ИА Регнум. Ядерное оружие, стоящее на вооружении армии КНДР, не является предметом торга и предназначено для сдерживания действий враждебных сил, посягающих на суверенитет страны. Об этом 8 февраля говорится в комментарии Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

Иван Шилов ИА REGNUM КНДР

«Мы в очередной раз ясно заявляем: наше ядерное оружие — это не реклама, призванная добиться чьего-либо признания, и уж тем более не является предметом сделки, который можно обменять на гроши» — отмечается в заявлении.

Подчёркивается, что ядерное оружие КНДР изначально предназначено для срыва любых агрессивных попыток враждебных сил нарушить суверенитет страны и угрожать безопасности народа и миру в регионе.

Так власти КНДР отреагировали на встречу президента США Дональда Трампа с премьер-министром Японии Сигеру Ишибой, в ходе которой достигнуты договорённости о необходимости денуклеаризации КНДР.

При этом заявления американского лидера о желании наладить контакты с главой КНДР Ким Чен Ыном в Пхеньяне проигнорировали.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент США Трамп на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Сигэру Исибой заявил о намерении возобновить контакты с КНДР и её лидером Ким Чен Ыном. Глава Белого дома отметил, что хорошие взаимоотношения между двумя государствами станут «хорошим активом».

О желании восстановить отношения с КНДР и её лидером Трамп заявлял ещё во время предвыборной кампании. Он неоднократно отмечал, что ладил с КНДР, когда был президентом, а отношения между странами разрушили демократы, унаследовав «мир во всём мире и превратив его в планету войны».

В апреле 2023 года Трамп охарактеризовал Ким Чен Ына как «очень умного, хитрого и безжалостного человека». По его мнению, Ким Чен Ын был рождён умным «генетически» и это помогло северокорейскому лидеру установить контроль над военными, людьми и вообще всем в КНДР.