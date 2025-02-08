Москва, 8 февраля, 2025, 05:02 — ИА Регнум. Украинские спецслужбы попытались под видом гуманитарной помощи отправить российским бойцам заминированные FPV-очки. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Рогов

«Поступила информация от военнослужащих с фронта о случаях появления под видом гуманитарной помощи заминированных FPV-очков Skyzone модели Cobra. Данной информацией уже занимаются правоохранители», — приводит «РИА Новости» слова Рогова.

Он отметил, что за этой диверсией стоят спецслужбы Украины, которые пытались использовать волонтёров «в тёмную». Рогов добавил, что данная схема украинских спецслужб раскрыта. В данный момент устанавливаются обстоятельства и схемы её реализации.

«Специалистами установлено, что в FPV-очках заложены самодельные взрывные устройства мощностью 10-15 граммов пластичного взрывчатого вещества. Взрыв происходит при включении очков», — уточнил Рогов.

Вместе с этим он призвал волонтёров тщательнее проверять гумпомощь, предназначенную для отправки на линию боевого соприкосновения.

Как передавало ИА Регнум, 7 февраля ФСБ задержала в Севастополе, Воронеже и Ростове-на-Дону четырёх женщин, которые готовили по заданию украинских спецслужб теракты против высокопоставленных офицеров армии России и диверсии на объектах топливно-энергетического комплекса. Все задержанные прибыли в РФ с территории Украины, где их обучили обращаться со стрелковым оружием, минно-взрывному делу, управлению дронами и методам выявления наружного наблюдения.

Позднее задержанных женщин — агентов украинских спецслужб арестовали на два месяца. В местах их проживания обнаружили и изъяли взрывчатку и химические прекурсоры для её изготовления, а также электродетонаторы и инструкции по изготовлению взрывных устройств.

При этом задержанная в Севастополе женщина 7 февраля рассказала, что по заданию киевских кураторов вступила в добровольческий батальон «БАРС» и готовилась совершить теракт с помощью взрывного устройства. Затем агент СБУ должна была уехать в Сочи, а оттуда — в Турцию и затем на Украину, за что ей пообещали «хорошую жизнь».