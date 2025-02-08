Вашингтон, 8 февраля, 2025, 04:48 — ИА Регнум. Новый министр обороны США Пит Хегсет поанирует посетить Германию, Бельгию и Польшу, а также принять участие во встрече контактной группы по поставкам вооружений Украине в Брюсселе. Об этом 7 февраля сообщается в распространенном заявлении Пентагона.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

«Министр обороны США Пит Хегсет 10 февраля отправится из Вашингтона в недельную поездку в Германию, Бельгию и Польшу», — уточняется в документе.

В рамках поездки Хегсет планирует обсудить «вопросы укрепления сдерживания, поддержки военных и продвижения интересов национальной безопасности Америки».

Как уточняется в графике поездки, в Германии глава Пентагона посетит штаб-квартиры европейского и африканского командования Вооруженных сил США, после чего отправится в Бельгию. В Брюсселе Хегсет примет участие в совещании министров обороны НАТО и заседании контактной группы по вопросам обороны Украины. Планируется, что Хегсет обсудит вопрос о необходимости для союзников по НАТО увеличить расходы на оборону. В Польше министр обороны США совместно с властями рассмотрит вопросы сотрудничества в оборонной сфере.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как заявил глава Пентагона Пит Хегсет, страны — участницы Североатлантического альянса являются союзниками США и потому должны активизироваться при распределении между собой части расходов на оборону, которые сейчас несёт американская сторона.

2 февраля генсек НАТО Марк Рютте призвал Германию увеличить расходы на оборону, так как страна обладает самой развитой экономикой в Европе для производства оружия. Он добавил, что в случае отказа повысить затраты на оборону больше нынешних 2% ВВП жители стран Европы будут вынуждены учить русский язык или переехать в Новую Зеландию.

Кроме того, 23 января президент СШАДональд Трамп допустил остановку финансирования НАТО со стороны американских властей, если ситуация с расходами не изменится. Он подчеркнул, что именно НАТО должно охранять США, а не наоборот.