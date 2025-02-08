Лос-Анджелес, США, 8 февраля, 2025, 04:27 — ИА Регнум. Американский рэпер Канье Уэст призвал освободить обвиняемого в изнасилованиях рэпера Шона Комбса (P. Diddy).

NME Канье Уэст

«Пафф (псевдонимов Комбса — Прим. — ред.) стал жертвой обвинений, да и я тоже. Свободу Паффу!» — написал Уэст в соцсети X (бывший Twitter).

Кроме этого, на сайте принадлежащему Уэсту бренда одежды Yeezy стали доступны для покупки футболки с поддержкой в адрес Комбса.

Комбса арестовали в сентябре 2024 года. Первые заявления о его участии в насилии начали поступать ещё в 2023 году. Рэпер находится в Бруклинском центре заключения и ожидает суда. Его обвиняют в торговле людьми для сексуальной эксплуатации, рэкете и вовлечении в проституцию. Он отвергает обвинения. Кроме того, P. Diddy подал судебный иск на сумму 50 млн долларов из-за выдвинутых против него обвинений в изнасилованиях.

В октябре Reuters сообщило, что репера обвиняют в изнасиловании 10-летнего мальчика в 2005 году и 17-летнего подростка в 2008 году. Не менее 120 человек заявили, что намерены пожаловаться на рэпера в суд.

Как передавало ИА Регнум, 7 февраля на странице Уэста в X появился ряд скандальных постов. Он заявил, что является расистом и нацистом, имеет власть над своей женой, не доверяет друзьям-евреям, которые используют чернокожих и ненавидят белую расу. После этого российский дизайнер Гоша Рубчинский прекратил сотрудничество с брендом Yeezy. При этом Рубчинский не стал называть причину прекращения сотрудничества, однако подчеркнул, что продолжит развивать идеи выражения творческой свободы во всех её проявлениях. Дизайнер анонсировал перезапуск бренда «Гоша Рубчинский», назначенный на текущий год.

5 февраля певец признался, что долгое время страдает аутизмом. Сначала Уэсту поставили диагноз «биполярное расстройство».