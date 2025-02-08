Берлин, 8 февраля, 2025, 04:15 — ИА Регнум. На территории Украины есть некоторые запасы полезных ископаемых, но не в том количестве, чтобы стать сырьевой базой, а редкоземельных металлов, которые намерен разрабатывать президент США Дональд Трамп, на территории страны нет. Об этом 7 февраля рассказал немецкий журнал Der Spiegel.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

«Страна не занимает особого положения как сырьевая страна. Нет товаров, которые Трамп мог бы просто купить. Соглашение вряд ли может быть о конкретных веществах или количествах, которые могут быть отправлены в США», — пояснил сотрудник Федерального института наук о Земле и природных ресурсах Харальд Эльснер.

Эксперт указал, что для него остаётся загадкой, какие ресурсы, имеет в виду Трамп, когда говорит о разработке украинских месторождений. Эльснер отметил, что даже если начать разработку ископаемых в западной части Украины, наименее пострадавшей от боевых действиям, то производственных и иных мощностей будет недостаточно для поддержания производства на нужном уровне.

Эльснер, подчеркнул, что перед началом работ необходимо просчитать рентабельность такого рода проектов, но для Запада это станет трудной задачей, так как большая часть редких металлов и других полезных ископаемых расположена на освобожденной ВС России территории Донбасса.

«Если бы такое сокровище хранилось там, оно также оказалось бы на территории, где в настоящее время находится российская армия», — признал эксперт.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как заявил глава киевского режима Владимир Зеленский, Украина готова заключить сделку с действующей администрацией президента США Трампом. Зеленский подтвердил, что Киев согласен на взаимное сотрудничество с Вашингтоном по разработке и добыче полезных ископаемых на Украине, однако не собирается передавать их в пользование США.

2 февраля американский лидер сообщил, что Вашингтон запланировал встречи с представителями Москвы и Киева в течение последних «очень напряжённых» дней. По его словам, дискуссии на эту тему проходят «довольно успешно». Кроме этого, по словам Трампа, США заинтересованы в получении редкоземельных металлов с Украины в обмен на финансовую помощь киевскому режиму. Он добавил, что Вашингтон хочет добиться от Киева соответствующих гарантий в этом вопросе.

В свою очередь Зеленский заявил о готовности Украины к разработке полезных ископаемых вместе с США, но признал, что значительные объёмы редкоземельных металлов остались на освобождённых армией России территориях. Ирландский журналист Чей Боуз жёстко раскритиковал это заявление Зеленского, отметив, что «у диктатора всё продаётся».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 4 февраля назвал эту инициативу Трампа предложением о покупке помощи США.