Ростов-на-Дону, 8 февраля, 2025, 06:00 — ИА Регнум. Ростов-на-Дону и Чертковский район Ростовской области в ночь на 8 февраля подверглись атаке украинских беспилотников. Предварительно, пострадавших нет, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

Иван Шилов ИА Регнум Беспилотник ВСУ

«Минувшей ночью города и районы Ростовской области были атакованы БПЛА противника, в том числе атаке подверглись Ростов-на-Дону и Чертковский район. К сожалению, в результате падения беспилотников, подавленных средствами радиоэлектронной борьбы, а также их обломков повреждения получили объекты на земле», — написал Слюсарь в Telegram-канале.

По информации врио губернатора, в Первомайском районе Ростова-на-Дону выбило стёкла в пятиэтажных домах — по ул. Вильнюсская, д. 4, 6, 7, ул. 1-й Конной Армии д. 16, 18, ул. В. Пановой, 37. В связи с этим из одной многоэтажки эвакуировано 68 жильцов. Повреждения также получили легковые автомобили, припаркованные у дома. На месте работают дежурные службы, отметил Слюсарь.

Кроме того, по данным врио губернатора, в Чертковском районе повреждены административно-бытовые здания предприятия. Эвакуировано шесть работников. На место аварии прибыли дежурные службы, уточнил врио главы области.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет, сообщил Слюсарь.

Как передавало ИА Регнум, вечером 7 февраля Минобороны проинформировало об уничтожении трёх украинских беспилотников над Белгородской областью. Региональные власти о пострадавших и разрушениях на земле на данный момент не сообщали.

Российские средства ПВО в ночь на 6 февраля отразили воздушную атаку украинских беспилотников в Ростовской области. В результате атаки беспилотников ВСУ пострадавших и разрушений на земле нет.

Вечером 5 февраля система ПВО сработала в Приморско-Ахтарском округе Краснодарского края. О последствиях не сообщалось.