Вашингтон, 8 февраля, 2025, 03:43 — ИА Регнум. Доступ к секретным сведениям приостановил для экс-президента США Джозефа Байдена действующий американский лидер Дональд Трамп. Об этом политик написал 7 февраля в своей соцсети Truth Social.

ИА Регнум Трамп, Байден, дебаты

«Мы немедленно отзываем допуски Джо Байдена к секретной информации и прекращаем его ежедневные брифинги по вопросам разведки … Байден страдает «плохой памятью» и даже в «лучшие годы» ему нельзя доверять конфиденциальную информацию», — пояснил Трамп своё решение.

Глава Белого дома напомнил, что прецедент с лишением доступа к секретным данным создал сам Байден в 2021 году, когда поручил разведывательному сообществу наложить запрет на доступ к данным, связанным с национальной безопасностью для Трампа. Обычно доступ к секретной информации остаётся у бывшего президента в качестве привилегии.

Трамп подчеркнул, что всегда будет защищать национальную безопасность США.

«Ты уволен, Джо!» — добавил американский лидер, сделав таким образом отсылку к его знаменитой фразе, которая стала крылатой после участия Трампа в реалити-шоу «Ученик» (The Apprentice).

Ранее ИА Регнум сообщало, что экс-президент США Байден постоянно допускал серьёзные оговорки в публичных выступлениях и попадал в нелепые ситуации. Например, Байден перепутал географическое положение Анголы, назвав африканское государство «ярким городом». Очередная оговорка американского президента прозвучала 3 декабря в ходе встречи с Жоаном Лоренсу. В ноябре Байден допустил оговорку, когда назвался собственным мужем на торжественном ужине в Белом доме.

На саммите «Большой двадцатки» (G20) в Бразилии Байден развернулся и ушёл в лес, из-за чего не присутствовал на общей фотосессии., а в июле на саммите НАТО он перепутал главу киевского режима Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным и предоставил слово «президенту Путину».

При этом Трамп, постоянно критиковавший Байдена за возраст, сам стал старейшим в истории США президентом на момент вступления в должность.