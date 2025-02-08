Аляска, США, 8 февраля, 2025, 03:30 — ИА Регнум. Все 10 человек, находившиеся на пропавшем борту самолёта Cessna Caravan компании Bering Air на Аляске, погибли. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на местные власти.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Небольшой самолёт местных авиалиний, потерпевший крушение на западе Аляски по пути в крупный город Ном, был обнаружен в пятницу на морском льду. Все 10 человек, находившиеся на борту, погибли», — говорится в публикации.

Отмечается, что спасатели искали местонахождение самолёта с вертолёта и вскоре обнаружили обломки. На месте крушения спустили двух спасателей-пловцов.

Самолёт Cessna Caravan вылетел из Уналаклита в Ном и пропал с радаров менее чем через час. По данным Национальной метеорологической службы, в это время в регионе был небольшой снег и туман. По данным береговой охраны, самолет находился в 19 километрах от берега.

Лейтенант полиции Аляски Бен Эндрес уточнил, все 10 человек на борту самолёта были взрослыми. Из них девять человек были пассажирами и один был пилотом.

Как передавало ИА Регнум, о пропаже самолёта стало известно днём 7 февраля.

29 января на авиабазе Эйлсон на Аляске потерпел крушение американский истребитель пятого поколения F-35. Инцидент произошёл днём на взлётно-посадочной полосе. В результате крушения пилот не пострадал, он успел катапультироваться. Командование инициировало тщательное расследование для предотвращения подобных происшествий.